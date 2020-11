Dr. Stone: l’autore pronto a un nuovo progetto

La seconda stagione dell’anime di Dr. Stone è pronta a fare il suo debutto (arriverà nel gennaio 2021), catapultandoci nella Stone War, ma l’autore del manga, Riichiro Inagaki, sembra già essere un passo oltre. Il mangaka infatti ha dichiarato di essere pronto ad abbracciare un nuovo progetto manga.

Poco ancora si sa su questa iniziativa, se non che Inagaki sarà affiancato dal collega Ikegami Ryoichi, artista di Crying Freedom, e il titolo, Trillion Game. Il primo numero del manga uscirà su Big Comic Superior nel primo numero del 2021, in uscita il prossimo 11 dicembre. Basandoci sul successo istantaneo di Dr. Stone però, possiamo già esporci e dire che il nuovo manga sarà, senza alcun dubbio, un altro enorme trionfo.

Dr. Stone si è rapidamente imposto come uno dei migliori anime shonen del recente periodo, e sicuramente l’esordio della seconda stagione non farà che aumentare la fama e i fan della serie, pronti a incollarsi davanti allo schermo per scoprire cosa ne sarà dell’umanità. La storia di enorme successo dell’opera vede protagonisti i due amici Senku e Taiju, che si muovono in un mondo in cui ogni singola persona sembra essere stata pietrificata per migliaia di anni. Mentre Senku cerca di ripristinare una minima civilizzazione, fondando il Regno della Scienza, i due si ritroveranno a dover combattere le macchinazioni di Shishio, che ha deciso di fondare una società di grandi guerrieri per ostacolarli.

Per quanto riguarda Trillion Game, soltanto il suo primo numero ci dirà quanto lontano può andare la nuova opera di Inagaki. Anche se un adattamento anime non è garantito, il manga potrebbe comunque rivelarsi “the next big thing” nel campo degli shonen. Per cui continuate a seguirci per tutte le novità su questo nuovo progetto!

Vi ricordiamo che l’anime di Dr. Stone è disponibile su Crunchyroll!