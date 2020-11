What Remains of Edith Finch: gli asset saranno disponibili gratis

Quando nel 2017 Annapuna Interactive e Giant Sparrow facevano uscire What Remains of Edith Finch sul mercato, nessuno si aspettava il successo che avrebbe avuto quel videogioco di avventura grafica avrebbe riscosso. Uscito inizialmente per PlayStation 4, Xbox One e PC, il titolo trionfò ai BAFTA Game Awards del 2018, e nel 2019 approdò anche su Nintendo Switch.

Ora Annapurna Interactive, in collaborazione con Epic Games, sta dando il via a un interessantissimo giveaway, basato proprio sugli asset del suo grande successo, e dedicato a tutti gli sviluppatori di videogiochi che utilizzano il motore Unreal Engine. Il pacchetto incluede circa 3000 elementi tratti dal videogioco (disponibili qui), tra cui modelli degli ambienti, degli oggetti, e altri particolari elementi connessi all’Unreal Engine.

I contenuti saranno completamente gratuiti, e questo sembra essere solo il primo giveaway. Epic Games ha infatti promesso di concedere molti elementi per l’Unreal Engine nei prossimi mesi, convincendo così gli sviluppatori a spostarsi sul suo motore di sviluppo, dove potranno lavorare con moltissimi asset gratuiti.

Epic Games ha annunciato l’ultima versione di Unreal Engine (la quinta) all’inizio di quest’anno, mostrandone le prestazioni su PlayStation 5. Allo stato attuale molti sviluppatori stanno utilizzando Unreal Engine 5 per i loro titoli next-gen, ad esempio Ninja Theory con il suo atteso Hellblade 2.

Insomma, una serie di vantaggi senza precedenti, a cui ora si vanno ad aggiungere anche i tantissimi asset di quel piccolo capolavoro che era What Remains of Edith Finch. Una ghiotta occasione per tutti i developer!