Baldur’s Gate 3: tutti pazzi di Minthara!

Sono ormai moltissimi anni che i migliori titoli RPG danno ai giocatori la possibilità di vivere anche delle storie romantiche con alcuni dei personaggi non giocabili che fanno parte della trama, e Baldur’s Gate 3 non fa eccezione. Il monumentale gioco di ruolo di Larian Studios, terzo capitolo ed erede della fortunata saga iniziata da BioWare, è recentemente uscito in early access, riscuotendo uno straordinario successo (anche se purtroppo non sarà possibile trasferire i salvataggi alla versione finale).

Larian Studios si è impegnata moltissimo nel creare un’esperienza il più possibile variegata e completa (e anzi, si è anche risentita con i giocatori perché non stanno sfruttando appieno tutte le potenzialità del creatore di personaggi), e questo include anche creare un interessante romance system. Ma ora, attraverso un tool di sviluppo Larian ha potuto vedere le scelte di gioco dei giocatori, e come stiano utilizzando questo sistema.

In una recente intervista con IGN il presidente di Larian Studios, Swen Vincke, ha descritto in pochissime parole la community di Baldur’s Gate 3, partendo proprio da questo particolare utilizzo del romance system:

“Posso dirti che sono tutti arrapati”

Ma che cosa hanno fatto i giocatori per meritarsi una tale definizione? Beh, secondo Vincke sembra che in Baldur’s Gate 3 non ci si facciano troppi scrupoli nel fare scelte eticamente discutibili o direttamente cattive pur di avere una storia d’amore con la bella Elfa Oscura Minthara (che, stando alla trama del gioco, dovrebbe essere un villain). Scelte crudeli che, tra l’altro, non piacciono molto agli sceneggiatori, con Vincke che ha rivelato di averli dovuti spingere a inserirle, dal momento che si tratta di un aspetto caratteristico della serie di Baldur’s Gate:

“Gli scrittori hanno questa tendenza a essere buoni e a non inserire opzioni cattive. Abbiamo dovuto davvero forzarli ad evitarlo, e a mettere sul piatto opzioni più contrastanti, cosicché potessimo metterci anche le opzioni più cattive. Perché ci sia la scelta bisogna avere la possibilità di fare la cosa giusta,o quella sbagliata, o tutte quelle scelte che stanno nel mezzo, e i casi limite e tutto il resto”

Vinckle ha poi chiarito che nel gioco, per il momento, sono presenti soltanto compagni neutrali o cattivi, il che può aver influito sulla tendenza dei giocatori a fare scelte moralmente discutibili!