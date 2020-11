Destiny 2 Oltre la Luce: guida all’esotica Stretta della Salvezza

Tre giorni fa, Bungie ha reso disponibile la nuova espansione Destiny 2: Oltre la Luce, contenuto aggiuntivo attualmente acquistabile sugli store digitali per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, dove le corrispettive versioni dedicate a PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno durante il corso di dicembre. Ebbene, i giocatori hanno familiarizzato con la Stasi, questo potere misterioso sfruttando l’oscurità. Quest’ultimo ha cambiato radicalmente la giocabilità della produzione, rivelandosi un’aggiunta decisamente interessante in termini di gameplay. Ma qui non parliamo direttamente delle sottoclassi oscure dei rispettivi Stregoni, Cacciatori e Titani, bensì di una nuova arma esotica ottenibile con un’impresa decisamente interessante: Stretta della Salvezza, Lanciagranate Esotico che sfrutta il potere della stasi, l’unico al momento con questa peculiarità. In questa guida, vi spiegheremo step dopo step come entrare in possesso dell’armamento esotico.

1)Andate a parlare con il Ramingo

L’ottenimento della relativa impresa, ossia Prototipo di Stasi, che vi permetterà di entrare in possesso dell’arma in questione, richiederà per forza il completamento della campagna principale. Di conseguenza, se vorrete accedere all’impresa dovrete abbattere gli scagnozzi di Eramis e quest’ultima sfruttando la Stasi, tra l’altro, alcuni di essi saranno disponibili nelle cacce all’Impero dopo che avrete portato a termine tutta la storia. Tornando a noi, una volta conclusa la campagna, il Ramingo richiederà la vostra presenza sulla Torre, recatevi nella zona della Succursale e da lì incomincerà la quest Prototipo di Stasi.

2) Uccidete servitori e Capitani caduti

In questo step dell’impresa, quello che dovranno fare i Guardiani sarà quello di abbattere 10 servitori e Capitani Caduti. Questo passaggio è in realtà molto semplice poiché i Capitani ne troverete a decine e non dovrete fare troppa fatica per trovarli ed ucciderli. Mentre, per quanto riguarda i Servitori, quest’ultimi sono decisamente più rari e difficili da trovare. Il mio consiglio è quello di proseguire con altre quest relative ad Oltre la Luce in modo tale da completare senza alcun problema tale step oppure di esplorare il mondo di gioco per abbattere questi nemici.

3) Fare una caccia all’Impero

Ora, la prossima fase richiederà di aver sbloccato le Cacce all’Impero, attività molto simile a quanto abbiamo visto con le Cacce all’Incubo in Ombre dal Profondo. Per sbloccarla, quello che dovrete fare è prendere le due sfide settimanali, che a livello d’interfaccia sarà molto simile a quelli dei bunker del Serafino, quindi non potete sbagliarvi.

4) Completare la missione “Postumi”

Qui le cose si fanno leggermente più impegnative, soprattutto se siete bassi con il vostro livello di potere. Dovrete completare la quest “Postumi” fornitavi da Variks, ma ci sono nemici molti difficili da buttare giù, quindi vi consigliamo di salire con l’equipaggiamento, in modo tale da non avere nessun problema quando affronterete l’attività. I nostri consigli sono quelli di cimentarvi attività come Assalti, Crogiolo o Eventi Eroici, che vi forniranno degli oggetti rari alti, raggiungendo tra l’altro il Soft Cap in poco tempo e senza troppi sforzi.

5) Uccidere la Sacerdotessa Kridis

Qui si concluderà ufficialmente tutto quello che riguarda i collegamenti con Eramis, poiché a venire in suo soccorso ci sarà Kridis, l’ultima Sacerdotessa appartenente al Casato della Salvezza. Quest’ultima vuole liberare il Kell e per farlo ha con sé il potere della Stasi. Tenete a mente ciò che vi dico perché sarà uno scontro decisamente ostico, soprattutto se siete bassi con il vostro equipaggiamento. L’intera boss fight non è troppo complessa al livello di meccaniche, ma ogni qualvolta che avrete tolto al vostro nemico un certo quantitativo di HP, la sacerdotessa chiamerà in suo soccorso dei servitori, i quali forniranno a Kridis uno scudo che renderà i vostri attacchi immuni. Quindi, quello che dovrete fare è distruggere i servitori, così facendo toglierete lo scudo al boss e potrete nuovamente infliggergli del danno, almeno finché non ricomincerà questo passaggio, per un totale di tre volte.

6) Uccidere 100 nemici con la Stasi

Il prossimo step richiederà di effettuare 100 uccisioni con la Stasi, la nuova sottoclasse oscura dei Guardiani. La scelta dell’attività è abbastanza ampia dove potrete portare a termine questo passaggio negli Assalti o Eventi Pubblici. Per rendere il tutto ancora più rapido vi consiglio di andare a fare il Pozzo Cieco nella Città Sognante, oppure fare il secondo step dell’Ultimo Desiderio, Incursione dell’espansione I Rinnegati, dove per raggiungere l’encounter con Shuro Chi vi basterà unicamente andare nella stanza dei desideri ed effettuare quello che vi porterà al secondo step, grazie al quale non solo ci sarà una dose numerosa di nemici, ma potrete anche schierare il vostro Stendardo e caricare istantaneamente la vostra super oscura.

7) Fare il Settore Perduto “Vuoto Nascosto”

Il passo successivo sarà quello di completare il Settore Perduto “Vuoto Nascosto”, attività che sin dal lancio di Destiny 2 è presente nel titolo, che nel corso del tempo ha ricevuto dei miglioramenti sostanziali. Comunque sia, il Lost Sector si troverà su Europa nella zona nell’Abisso di Asterion, dove sulla mappa comparirà il simbolo relativo a quest’ultimo. Raggiungete la fine del Settore Perduto, sconfiggete il Boss insieme ad i nemici e vi apparirà un emissario del Ragno, il quale ci fornirà delle informazioni per la posizione dell’arma esotica in questione.

8) Completare la missione “Rubare la Stasi”

Questo è lo step conclusivo per ottenere l’arma esotica Stretta della Salvezza. Come vi abbiamo detto per le scorse missioni, anche qui sarà consigliabile che il vostro livello potere sia piuttosto alto per portare a termine l’attività in questione. Ad un certo punto, raggiungerete una sezione dove Stretta della Salvezza sarà schermata da uno scudo, disattivatelo e potrete ottenere la bocca da fuoco e testarla sui vostri nemici, congelandoli letteralmente, proprio come avviene con le sottoclassi oscure dei nostri Cacciatori, Stregoni e Titani. Infine, ci teniamo a riportarvi i perk Intrinsechi dell’arma esotica:

Criocannone : tieni premuto il grilletto per caricare. Rilascia per sparare. I proiettili di quest’arma creano cristalli di stasi e congelano i bersagli vicini

: tieni premuto il grilletto per caricare. Rilascia per sparare. Congelamento Istantaneo: Caricare quest’arma aumenta il raggio di congelamento e la quantità di cristalli di stasi creati.

Spero che la nostra guida all’Arma Esotica Stretta della Salvezza sia stata utile. Inoltre, in calce alla notizia trovate una clip video su come raggiungere senza troppi problemi gli step elencati nell’articolo.