Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure Pack: in arrivo i due titoli dal Giappone

Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure Pack darà l’opportunità di provare per la prima volta due GDR della serie Taiko No Tatsujin mai pubblicati prima d’ora al di fuori del Giappone.

Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure 1 immerge i giocatori in un’avventura misteriosa nello spazio e nel tempo, dove vestiranno i panni di DON-chan per salvare la storia da alcuni nemici disposti a distruggerla. DON-chan dovrà allearsi con Ticky e Tocky per viaggiare nel tempo, incontrare alcuni personaggi storici e affrontare gli avversari in una serie di battaglie ritmiche con un massimo di 4 giocatori contro 4.

Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure 2, i giocatori si uniranno a Tia e Popo Kaka, in una missione per recuperare la collana rubata del dente del leone dalla società di stregoneria Hexaglia, un’organizzazione malvagia che l’ha sottratta per cancellare la storia. In questo secondo gioco, potrai affrontare alcuni scontri basati sulle performance (massimo 8 contro 8) e creare squadre con più specialità per affrontare le numerose sfide che incontrerai.

Entrambi i giochi includono più di 250 nemici e 130 brani con cui i giocatori potranno affinare le proprie abilità con i tamburi. Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure Pack, che include entrambi i capitoli della serie, sarà disponibile dal 3 dicembre in versione digitale (entrambi i titoli saranno anche venduti separatamente) per Nintendo Switch.

I giocatori potranno divertirsi con la modalità Taiko in entrambi i giochi utilizzando lo speciale controller a forma di tamburo per Nintendo Switch disponibile qui. Inoltre, anche i controller a forma di tamburo acquistati in precedenza per Nintendo Switch saranno compatibili con la collection.

Di seguito i trailer dei due titoli:

Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure 1

Taiko No Tatsujin Rhythm Adventure 2