T1 assume Daeny, Zefa e Bengi come coach di LoL

La celebre organizzazione Esports T1 ha appena annunciato diversi nuovi arrivi all’interno del proprio staff di League of Legends. Infatti, Daeny, Zefa e Bengi sono stati assunti come nuovi coach all’interno del roster dedicato al MOBA di Riot Games.

La notizia è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale dei T1, i quali hanno dato il benvenuto ai nuovi innesti. Adesso, Daeny e Zefa dovranno prendere le redini della squadra principale, impegnata con il LCK 2021. Bengi, invece, avrà il compito di seguire l’academy del team nel corso di quest’anno. Di certo non sono manzioni semplici da completare, ma sicuramente i tre ragazzi riusciranno a tenere alti i risultati.

Welcome to the T1 Family. #T1WIN pic.twitter.com/UyD3crAE3P

— T1 LoL (@T1LoL) November 13, 2020