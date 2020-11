100 Thieves permette a giocatori sotto contratto di cercare un’altra squadra

La celebre organizzazione Esports 100 Thieves ha appena concesso ad alcuni dei suoi giocatori un lasciapassare insolito. Infatti, FakeGod e Soligo hanno il permesso di poter cercare nuove squadre in cui andare a giocare nella stagione competitiva di League of Legends.

Nonostante il loro contratto scada ufficialmente il 17 novembre, 100 Thieves ha comunque deciso di lasciare ai due ragazzi l’opportunità di poter valutare il miglior offerente, o qualsiasi team che sia interessato alle loro abilità. La conferma è arrivata dall’account Twitter ufficiale di Soligo, il quale ha spiegato la situazione e si è mostrato aperto a nuove prospettive per la sua carriera da giocatore professionista.

I am still under contract with 100T until November 17th, but I have been given permission to explore my options for next year. I am open to any offers from acad/lcs.

You can contact me or my agent @Advocate4Gamers via twitter dms.

Retweets appreciated!

— 100T Soligo (@Soligoms) November 12, 2020