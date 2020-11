Cloud9 raggiunge un accordo con G2 Esports per l’acquisto di Perkz

A quanto pare, le famosissime organizzazioni Esports Cloud9 e G2 Esports hanno raggiunto un accordo verbale per quanto concerne l’arrivo di Perkz nella squadra nordamericana. Non c’è ancora una conferma scritta, ma sembra che sia molto probabile che il ragazzo militerà per i Cloud9 nella prossima stagione competitiva di League of Legends.

La fonte da cui ha avuto origine la notizia è Jacob Wolf, noto giornalista di sport elettronici, il quale ha riportato l’accadimento. Secondo l’uomo, la firma arriverebbe nella giornata del 16 novembre, giorno in cui il mercato della stagione professionale del MOBA aprirà.

Sources: @Cloud9 have made verbal commitments to both @G2esports and @G2Perkz to acquire the Croatian mid laner from the #LEC championship team.

A deal cannot be finalized in writing until Nov. 16 at 7 p.m. ET, but both teams were able to come to terms on Thursday.

— Jacob Wolf (@JacobWolf) November 12, 2020