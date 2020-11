Story of Seasons Pioneers of Olive Town: rilasciato un nuovo trailer

Un nuovo trailer di Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è stato pubblicato da Marvelous: il titolo era già stato annunciato ad ottobre e verrà lanciato il 25 febbraio 2021 in Giappone per 6.578 yen e il 23 marzo in Nord America ed Europa. Puoi trovare maggiori informazioni sulla pagina ufficiale qui. Di seguito una panoramica di Story of Seasons: Pioneers of Olive Town:

Ispirato dai racconti dei giorni pionieristici del nonno, il protagonista decide di fare le valigie e lasciare il trambusto della vita cittadina per la frontiera di Olive Town: quando arriva, incontra Victor, il sindaco della città e il vecchio amico del nonno che lo porta nella vecchia fattoria, bonificata dalla natura nel corso degli anni; il protagonista è determinato a ridare vita al sogno del nonno e seguire le sue orme, rimboccandosi le maniche mettendosi subito al lavoro. Olive Town, a pochi passi dalla fattoria, è una città portuale costruita sulla punta di una penisola. Potrebbe essere una cittadina tranquilla, ma ospita tutta una serie di personaggi unici.

Caratteristiche principali