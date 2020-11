Zoids Wild Infinity Blast: rilasciato un nuovo gameplay trailer

Takara Tomy ha rilasciato l’ultimo trailer di Zoids Wild: Infinity Blast che mostra la personalizzazione degli Zoids, la modalità Quest, in cui puoi ottenere nuovi Zoids e armi, battaglie di gruppo, battaglie cooperative contro i boss e altro ancora. Il titolo verrà lanciato per Switch il 26 novembre in Giappone per 5.980 yen. Per maggiori informazioni, visita la pagina ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Inizia una battaglia tra Zoids modificati con possibilità illimitate! Le battaglie esilaranti e intense tra Zoids sono state migliorate! Con l’aggiunta della nuova modalità Modifica, la strategia di battaglia si è evoluta! Combatti al fianco del tuo partner!

Caratteristiche principali

Nuova funzione: Modifica – Zoids Wild: Infinity Blast include una nuova funzione Modifica, che ti consente di personalizzare il tuo Zoids. Modifica liberamente il tuo mech con oltre 150 armi e più di 50 variazioni di colore. Mescola e abbina azioni selvagge e dai anche al tuo Zoids un nome! Crea un Zoids originale tutto tuo!

Esilaranti battaglie tra forme di vita mech – Scintille voleranno tra Zoids unici in battaglie violente e intense! Determina la tua strategia e combatti con il tuo mech modificato. Poiché le sorti della battaglia possono trasformarsi in una mossa con un attacco finale Esplosione finale, il vincitore è davvero sconosciuto fino alla fine. Vivi le emozionanti ed esilaranti battaglie di Zoids!