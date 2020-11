WandaVision ha finalmente una data di uscita!

Dopo mesi di speculazioni e anticipazioni su un possibile debutto alla fine del 2020, Disney + ha finalmente annunciato che l’attesissima prima serie Marvel Cinematic Universe WandaVision sarà presentata in anteprima il 15 gennaio, con la piattaforma di streaming che ha anche svelato un nuovo poster per la serie misteriosa.

Ambientato negli anni ’50, WandaVision seguirà la storia dei personaggi dei supereroi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Scarlet Witch e Vision. La serie fonde lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe in cui Wanda Maximoff e Vision, due esseri superpotenti che vivono le loro vite suburbane ideali, iniziano a sospettare che tutto non sia come sembra.

È stato anche confermato attraverso alcune foto del set precedentemente rilasciate che la serie includerà il Sentient World Observation and Response Department, meglio noto come S.W.O.R.D., che è una suddivisione di S.H.I.E.L.D. che si occupa di minacce aliene che mettono a repentaglio la sicurezza mondiale. Non è ancora chiaro se anche Abigail Brand apparirà o meno nella serie, ma questo segnerà sicuramente il debutto live-action del dipartimento e la prima proprietà Marvel dalla fusione Fox-Disney che sarà integrata nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

La serie vedrà anche il ritorno di Kat Dennings nell’MCU, riprendendo il ruolo di Darcy Lewis, che ha interpretato l’ultima volta in Thor: The Dark World del 2013 insieme a Randall Park che tornerà nei panni dell’agente dell’FBI Jimmy Woo. Conterrà anche i nuovi arrivati ​​dell’MCU Kathryn Hahn e Teyonah Parris nei panni della versione adulta di Monica Rambeau, un personaggio che ha fatto la sua prima apparizione in Captain Marvel lo scorso anno. Jac Schaeffer (Captain Marvel) è il produttore, showrunner e scrittore capo della serie. Matt Shakman dirige la serie, che sarà presentata in anteprima il 15 gennaio!