Friends sta per tornare: Matthew Perry ci dice quando

Friends tornerà, parola di Matthew Perry, anzi parola dell’unico, inimitabile Chandler Bing. Una delle reunion più attese, da fan di tutto il mondo, ha finalmente una data di inizio. Il progetto, rimasto senza sceneggiatura, sarebbe dovuto essere pronto per maggio 2020, in occasione del debutto della piattaforma streaming HBO Max, ma la complicata situazione internazionale ha portato ad un rallentamento e poi a uno stop forzato dei lavori. Matthew Perry, direttamente sul suo account Twitter ufficiale scrive:

Lo speciale di Friends, che a questo punto possiamo dirsi sempre più vicino, prevede la partecipazione di tutto il cast originale: oltre a Perry, ci saranno Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey).

Il progetto, è prodotto da tutto il cast e dai produttori originari della serie Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane ma anche da Emma Conway, James Longman e dal regista Ben Winston. Speriamo di potervi dire di più nella nostra sezione Movie e di avere ulteriori interessanti dichiarazioni dagli altri membri del cast. Dobbiamo aspettare solo un altro po’ prima di poter rivedere insieme i nostri cari protagonisti riuniti al mitico Central Perk.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020