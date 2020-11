Hyrule Warriors Age of Calamity: rilasciato lo spot televisivo giapponese

Koei Tecmo ha pubblicato uno spot televisivo giapponese per Hyrule Warriors: Age of Calamity. Lo spot è disponibile in due versioni: la più lunga di trenta secondi e la più corta di quindici. Il titolo uscirà per Switch il 20 novembre. Una demo del titolo è ora disponibile. Per maggiori informazioni sul prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, visita la pagina ufficiale di Nintendo qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Guarda Hyrule 100 anni prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e vivi gli eventi della Grande Calamità. Unisciti alla lotta che ha messo Hyrule in ginocchio. Scopri di più su Zelda, i quattro Campioni, il re di Hyrule e altro ancora attraverso scene drammatiche mentre cercano di salvare il regno dalla calamità. Il gioco Hyrule Warriors: Age of Calamity è l’unico modo per vedere in prima persona cosa è successo 100 anni fa. Combatti le orde dei nemici più formidabili di Hyrule: dai barbari Bokoblin agli imponenti Lynels, le truppe di Ganon sono emerse a frotte. Eroi giocabili come Link, Zelda e altri devono usare le loro abilità distinte per tagliare centinaia di nemici per salvare Hyrule dalla calamità imminente.

Qui sotto la versione dello spot da trenta secondi.