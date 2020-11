David Fincher ha firmato un contratto di 4 anni con Netflix

Non è mai facile prevedere cosa farà David Fincher ma c’è stato un nuovo sviluppo nella carriera del regista. Parlando con la rivista francese Premiere, Fincher ha rivelato di aver firmato un accordo esclusivo con Netflix per i prossimi quattro anni. Ecco cosa ha detto Fincher:

“Sì, ho un contratto di esclusiva con Netflix per altri quattro anni… E a seconda dell’accoglienza di ‘Mank’, andrò a trovarli chiedendogli imbarazzato cosa posso fare per riscattarmi o assumere l’atteggiamento dello stronzo arrogante che richiederà di fare altri film in bianco e nero. [Ride] No, sono qui per fornire loro “contenuti” – qualunque cosa significhi – che probabilmente porterà spettatori, nella mia piccola sfera di influenza.”

David Fincher ha già un profondo rapporto con il servizio di streaming, avendo diretto i primi due episodi di House of Cards, sviluppato l’antologia animata Love, Death & Robots con Tim Miller e sviluppato e diretto il dramma Mindhunter. Il suo ultimo lungometraggio, il vero racconto hollywoodiano in bianco e nero Mank, farà il suo debutto su Netflix il 4 dicembre.

Tuttavia, sarà interessante vedere cosa farà Fincher nell’ambito dell’accordo. I recenti acquisti di grandi nomi di Netflix, ovvero Shonda Rhimes, Ryan Murphy e il duo creativo di Game of Thrones, sono una base solida per creare serie di successo e probabilmente ottenere ottimi guadagni. Per non parlare di Martin Scorsese, che non ha un contratto, ma ha realizzato il suo epico film epico di quattro ore The Irishman grazie a Netflix. David Fincher, con controllo creativo e un budget gonfiato, avrà sicuramente ampio spazio per produrre contenuti di altissima qualità.