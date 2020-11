David di Donatello 2021: cosa cambia con la pandemia

La pandemia in atto tocca anche l’edizione 2020/2021 dei Premi David di Donatello, modificando, esclusivamente per questo anno, le regole di eleggibilità dei film candidati. Secondo quanto deciso all’unanimità dalla Presidente Piera Detassis e dal Consiglio Direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano, potranno concorrere ai Premi anche tutti quei film italiani la cui uscita era stata prevista per la sala, ma che a causa dell’emergenza in atto, sono stati distribuiti attraverso le piattaforme digitali.

Questa, sembra essere l’unica scelta possibile per non penalizzare ulteriormente l’industria cinematografica, colpita fortemente dalla pandemia, e per non penalizzare il grande lavoro svolto da tutte le personalità impegnate nell’arte del cinema. L’emergenza in atto non ha risparmiato proprio nessuno, ma siamo felici di comunicare le nuove disposizioni che, giustamente, si pongono dalla parte del mondo cinematografico. Nella comunicazione ufficiale, si legge:

“Il David, che rappresenta tutti i lavoratori, i mestieri, le categorie e le associazioni del cinema, intende così esprimere vicinanza a tutti coloro che stanno affrontando con ansia, ma anche inesausta energia, modalità distributive restrittive inedite e più che mai complesse”.



Non vediamo l’ora di scoprire e di rivelarvi quali saranno i nuovi titoli a concorrere per il più prestigioso premio italiano. Nel frattempo, se vi siete persi il David di Donatello di quest’anno, potete scoprire in questo articolo tutti i vincitori dell’evento del 2020.