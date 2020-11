The NioH Collection e NioH 2 The Complete Edition arriveranno su PS5, PS4 e PC

Koei Tecmo e Sony Interactive Entertainment hanno recentemente annunciato delle novità all’orizzonte per tutti gli appassionati di NioH. Ebbene, le aziende svelano al pubblico la The NioH Collection, edizione del titolo targato Team Ninja che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 5 febbraio 2021 su PS5 insieme a NioH 2 The Complete Edition, altra versione in uscita su PC e PlayStation 4.

La The NioH Collection permetterà agli utenti PlayStation 5 di vivere i primi due capitoli con una serie di vantaggi tecnici, come i tempi di caricamento più veloci, supporto ai 120 fotogrammi al secondo e alla risoluzione del 4K ed includerà tutti i DLC così come NioH 2 The Complete Edition, dove l’edizione PC beneficerà di ulteriori vantaggi.

Ecco tutti i dettagli: