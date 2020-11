Exit The Gungeon: disponibile l’update Hello to Arms

Da oggi 13 novembre è disponibile il nuovo corposo aggiornamento “Hello to Arms” all’interno di Exit the Gungeon, spin-off di Enter the Dungeon sviluppato da Dodge Roll e Singlecore disponibile su Steam, Nintendo Switch ed Apple Arcade, e che da arriva oggi anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Per l’occasione il publisher Devolver Digital ha fatto uscire anche un filmato, che potete vedere qui sotto.

Tante le novità introdotte, come mostrato sull’aggiornamento di Exit the Gungeon sulla pagina Steam:

Modalità Arsenale: una nuova modalità opzionale in cui le armi saranno disponibili come bottino oltre a essere acquistabili nei negozi. È possibile portare con sé queste armi senza limitazioni di quantità, in aggiunta all’arma “benedetta”, e possono essere utilizzate in qualsiasi momento. Queste armi aggiuntive hanno una quantità limitata di munizioni, ma sono ricaricabili trovando i caricatori nei vari ambienti di gioco (solo in modalità Arsenale). Questa modalità è stata ideata per fornire un sistema delle armi più simile a quello utilizzato in Enter the Gungeon.

Hub negozio: Il negozio di Bello è stato ingrandito e ora è possibile visitarlo due volte per piano, offrendo più scelta ai giocatori riguardo a quando e come spendere la valuta di gioco. Questo negozio sostituisce la stanza di metà piano, oltre a continuare ad apparire dopo il boss. Il negozio è dotato di diverse uscite che conducono a combattimenti opzionali e alle stanze dei personaggi non giocabili, che possono essere esplorate per trovare bottini, oppure saltate. Ciò consentirà ai giocatori che vorranno esplorare tutte le stanze di trovare più oggetti, e aumenterà le possibilità di trovare armi in modalità Arsenale.

Altre nuove caratteristiche