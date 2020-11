Friday the 13th Killer Puzzle disponibile anche su PS4

Già disponibile su PC, dispositivi mobile (iOS e Android), Nintendo Switch e Xbox One, Friday the 13th Killer Puzzle arriva oggi anche su PlayStation 4.

Questa la descrizione del puzzle game cartoonesco tratto dalla celebre saga horror attraverso il PlayStation Store:

“Indossa i panni dell’icona horror Jason Voorhees e perseguita i campeggiatori negli oltre 150 livelli del gioco rompicapo più cruento di sempre! Risolvi sanguinosi enigmi per salire di livello e sbloccare nuove armi e attacchi speciali. Aiuta Jason a terrorizzare le sue vittime, dal campeggio di Crystal Lake ai piani alti di Manhattan, dalle prigioni di massima sicurezza alle stazioni spaziali… e tanto altro ancora!

Venerdì 13: enigmi assassini è sviluppato dalle menti perverse a cui si deve SLAYAWAY CAMP, il successo indie dall’humour nerissimo.

– 12 raccapriccianti “”episodi”” a tema, per un totale di oltre 150 livelli!

– Scopri Jason come non l’hai mai visto prima: Jason supermax, Jason glaciale, Jason apocalypse e tanti altri!

– Scegli la modalità R per dozzine di uccisioni sanguinolente, o PG per un’esperienza adatta a tutta la famiglia… più o meno.

– Ricevi incoraggiamento costante e utili suggerimenti dalla testa mozzata della tua adorata mammina.

– Affronta ogni giorno un nuovo enigma con ricompense speciali nella modalità Morte del giorno.

– Perfeziona la tua tecnica di massacro di campeggiatori e ottieni XP nel minigioco della modalità Maratona omicida.

– Sali di livello per sbloccare un sacco di nuove armi terrificanti e animazioni speciali.

– Scambia le vecchie armi arrugginite che non vuoi più con nuove e brillanti armi di ottima fattura!”