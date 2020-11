Rimandato all’inizio del 2021 Sniper Ghost Warrior Contracts 2

CI Games ha fornito nuove informazioni su Sniper Ghost Warrior Contracts 2, nuovo titolo della serie stealth. Dopo il trailer pubblicato precedentemente, del prodotto non abbiamo saputo più niente, almeno fino ad oggi, e non sono notizie certamente positive per gli appassionati della serie. Infatti, quest’oggi, parlandone ai microfoni di Well-Played, il Level Designer Daniel Sławiński ha rivelato che l’opera è stata rinviata all’anno prossimo

Ecco le dichiarazioni del Level Designer di CI Games:

Il gioco uscirà nel primo trimestre del 2021. Ci sarà ancora un’enorme quantità di console di vecchia generazione sul mercato e non verranno sostituite immediatamente, quindi ci sono anche i giocatori per PC. Quindi sentiamo di essere in una buona posizione se si arriva a questo. Ovviamente come designer vuoi sempre più tempo per lavorare su un gioco, ma ci sono molti fattori presi in considerazione, ma non è la mia parte, quindi non posso davvero parlarne molto.