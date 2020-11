Amazon Prime Video dona 1 milione di euro ai lavoratori dello spettacolo

Che il mondo dello spettacolo non sia solo fatto da gente egocentrica e spietata ormai lo sappiamo molto bene, e oggi ci arriva l’ennesima conferma da Amazon Prime Video. Il grande colosso dello streaming infatti, in associazione con Amazon Studios, hanno deciso di donare 1 milione di euro per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno inevitabilmente perso il lavoro a causa della pandemia di COVID-19.

A gestire questa donazione sarà il Fondo Scena Unita, istituito da un gruppo di artisti tra cui Fedez, Carlo Verdone, Achille Lauro, Sabrina Ferilli, Gianna Nannini e molti altri, con il supporto di Amazon Prime Video. Ovviamente è possibile anche per altre società fare donazioni a questo fondo così da poter aiutare il maggior numero possibile di lavoratori dello spettacolo. Georgia Brown, Director of European Amazon Originals for Prime Video ha dichiarato:

“La crisi provocata dal COVID-19 ha colpito centinaia di lavoratori dello spettacolo in Italia e in Europa. Si tratta di un periodo particolarmente difficile e siamo consapevoli delle avversità che tante persone stanno affrontando. Dato che nei prossimi mesi inizieremo la produzione di numerose serie Amazon Original in Italia e in tutta Europa, vogliamo impegnarci e continuare a sostenere questa grande comunità creativa a superare la crisi.”



Il rapper Fedez ha invece dichiarato quanto segue:

“Voglio ringraziare innanzitutto i colleghi che generosamente stanno sostenendo questo progetto e Amazon Prime Video che ha subito appoggiato la nostra idea di un fondo dedicato ai lavoratori dei concerti dal vivo, degli spettacoli teatrali, fino all’industria dell’intrattenimento, stanno subendo le inimmaginabili conseguenze della crisi causata dal COVID-19. Questo sicuramente non risolverà tutti i problemi che stanno affrontando ma ci sembrava doveroso fare qualcosa. Sono sicuro che gli spettacoli dal vivo ricominceranno ma questo succederà solo unendo le forze e sostenendo questi lavoratori, che sono i pilastri di ogni show.”

Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Scena Unita, nel frattempo per tutte le novità su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.