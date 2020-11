Willy il Principe di Bel-Air tornerà per una reunion!

In un annuncio esclusivo sui suoi social, questa mattina, Will Smith ha rilasciato il trailer della Reunion di Willy il Principe di Bel-Air prodotto da Westbrook Media e ha rivelato che lo speciale debutterà su HBO Max giovedì 19 novembre.

Nello speciale senza sceneggiatura, Will Smith è affiancato dagli attori abituali della serie Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid e Alfonso Ribeiro, nonché dal ricorrente co-protagonista DJ Jazzy Jeff per una riunione di famiglia sul set a casa dei Banks per uno sguardo rivoluzionario allo spettacolo. Registrato nel 30 ° anniversario della data della prima serie originale, Smith ha anche incontrato Janet Hubert, che ha dato origine al ruolo di zia Viv, per la prima volta in 27 anni per una riunione emotiva e una conversazione sincera.

Come annunciato in precedenza, lo speciale sarà una notte divertente e sentita piena di musica, balli e uno sguardo all’impatto culturale che la serie ha avuto dal suo debutto 30 anni fa. Prodotto da Westbrook Media, la reunion verrà lanciata esclusivamente su HBO Max il 19 novembre. HBO Max è l’esclusiva sede SVOD della libreria completa della serie originale negli Stati Uniti, che ha debuttato sulla piattaforma quando è stata lanciata a maggio.

Marcus Raboy (Laugh Aid, Whitney Cummings: Can I Touch It?) dirige lo speciale di Willy il Principe di Bel-Air, prodotto da Rikki Hughes, che è anche showrunner, oltre a Miguel Melendez, Lukas Kaiser, James Lassiter e Brad Haugen per Westbrook Media. Raphael Saadiq è il produttore esecutivo della musica. Una giornata ricca di emozioni per tutti i nostalgici cresciuti negli anni ’90, avete saputo che ci sarà anche una reunion di Friends? Vi terremo aggiornati!