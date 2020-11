Nelle ultime ore Spike Chunsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Re ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne, avventura tattica in arrivo nel 2021. Il filmato, pubblicato sul canale giapponese del team, fa una rapida carrellata di alcuni dei nuovi personaggi che si vedranno in questo capitolo.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che il gioco arriverà qui in Europa su Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 5 febbraio.