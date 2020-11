Wonder Woman 1984 arriverà a gennaio su HBO Max?

Wonder Woman 1984 sarebbe dovuto essere uno dei principali film della Warner Bros. del 2020, ma purtroppo a causa del COVID-19 i piani sono cambiati. Il titolo, che era previsto per l’uscita a giugno, è stato poi spostato ad agosto, poi ad ottobre, e ora sembra che saremo in grado di vederlo il 25 dicembre, una data che difficilmente porterà il film ad avere grossi incassi al botteghino dato il picco crescente di casi COVID e cinema chiusi per un tempo ancora non ben definito.

Questo lascia la Warner Bros. in una posizione difficile e, secondo Variety, lo studio sta valutando due opzioni. Il primo è lasciare il film il 25 dicembre, ma accettare che sarà un’uscita limitata e di breve durata prima di trasferire rapidamente il film su HBO Max a gennaio. L’altra opzione sarebbe quella di rimandare il film di nuovo, questa volta all’estate 2021, anche se non vi è alcuna garanzia che i cinema torneranno al 100% durante quel periodo.

Se Wonder Woman 1984 arrivasse su HBO Max, sarebbe teoricamente un’enorme attrazione per il servizio di streaming, ma il problema di HBO Max non è il contenuto, poiché ha un flusso costante di contenuti originali oltre ad un enorme catalogo di fantastici titoli più vecchi. Il problema di HBO Max è che non è disponibile su piattaforme sufficienti. Scaricare Wonder Woman 1984 su HBO Max non risolve il problema, e dubito che la gente comprerà una Apple TV solo per poter guardare un singolo film.

Il problema che la Warner Bros. deve affrontare è che devono guadagnare qualcosa da questi titoli, e tenerli in stand-by per un periodo di tempo indeterminato potrebbe non essere finanziariamente fattibile. Persino la Disney ha accettato che titoli importanti quali Mulan e Soul debbano andare su Disney + in questo momento, mentre altri titoli come Black Widow possono essere pubblicati nel 2021. Anche se penso che tutti noi vorremmo vedere Wonder Woman 1984 con una versione più ampia possibile, La Warner Bros. potrebbe non avere altra scelta che trasferire il titolo su HBO Max e forse tentare di riportarlo al cinema una volta che la pandemia sarà passata.