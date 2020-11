Rocket League non supporterà i 120 fps su PlayStation 5

Recentemente, lo studio di sviluppo dietro il titolo racing/sportivo Rocket League ha annunciato che il proprio titolo riceverà un aggiornamento per la next-gen ma non su tutte le piattaforme. Mentre Xbox Series X e S supporteranno entrambe i 120 fps, la versione PlayStation 5 andrà a 4K e 60 fps, stessa cosa della PlayStation 4 Pro.

Ovviamente ci sono state delle critiche ma, Psyonix, ha subito voluto rispondere sul perchè vi sia una così grande disparità tra i due principali sistemi riguardo lo stesso gioco. Praticamente, il tutto deriva dal fatto che, mentre sulle console targate Microsoft, sia bastata una semplice patch, per PlayStation 5 servirebbe un vero e proprio porting del titolo. Questo è dovuto alla retrocompatibilità sul sistema di Sony e di come essa funzioni.

Questo, oltretutto, non è il primo titolo a soffrire di tale decisione. Maneater ad esempio, supporta il cross-save su Xbox ma non su PlayStation per la stessa identica ragione; Star Wars Squadrons supporterà i 120 fps su Xbox, ma non su PlayStation e, la ragione, è pressoché la stessa. A quanto pare, quindi, anche Rocket League rientra tra i titoli che non supporteranno, almeno al momento, i 120 fps su PlayStation 5 che, ricordiamo, abbiamo recensito e sarà disponibile dal 19 novembre in Italia.