Xbox Series X: Quick Resume disabilitato su alcuni titoli

Una delle feature di Xbox Series X e S che ha sicuramente goduto di maggiore pubblicità è stata quella del Quick Resume. Tale feature è compatibile con moltissimi giochi al momento ma, recentemente, Jason Ronald, direttore della sezione Product Management, ha dichiarato che alcuni titoli Ottimizzati per Series X e S non stanno beneficiando della funzionalità sopra descritta.

Ha poi continuato, tramite il tweet che trovate in calce, dicendo che Microsoft è già all’opera per un fix e, una volta testati e implementati, la feature tornerà a funzionare perfettamente anche con questi titoli. Purtroppo non ha dato alcuna finestra di lancio del fix ma, probabilmente, non si tratterà di chissà quanto tempo.

Intanto, vi ricordiamo che il Quick Resume è quella feature che permette alle console di sospendere contemporaneamente tra i 4 e i 6 giochi in media e poter cambiare da uno all’altro in pochissimi istanti. Tale feature, inoltre, continua a funzionare anche se staccate completamente la vostra Xbox Series X o S. Qui trovate la nostra recensione della console next-gen targata Microsoft.

We will update as Quick Resume comes online for these titles once the fix has been tested and implemented. Thank you for your support and patience Xbox Community! We can’t wait for you to experience the next generation of gaming on Xbox Series X|S with us!

