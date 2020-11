PlayStation 5: bug richiede il ripristino per essere riparato

Solo poche ore fa vi avevamo parlato di problemi che cominciavano a spuntare per le console di nuova generazione, Xbox Series X e PlayStation 5. Ora però, stanno emergendo in rete altre inquietanti novità che ruotano attorno alla console Sony, la quale sembra colpita da un altro bug.

Ora come ora, la voce arriva da tre colleghi di IGN i quali, ciascuno con la propria console, incorrono nel bug. Tale bug ha a che fare con la coda di download e con il messaggio ad esso annesso. Quando viene messo un gioco in download, appare il messaggio di conferma o un errore ma, in entrambi i casi, una volta aperta la notifica, il menu Download risulta essere vuoto, non potendo in alcun modo cancellare il gioco in download.

Attualmente, ciò è successo con due copie di Call of Duty Black Ops Cold War, il quale è per giunta stato protagonista di un ulteriore bug che lascia spegnere il controller della PlayStation 5. L’altro titolo dei tre è Godfall. Qua sotto troverete i tweet di alcuni utenti che stanno ora incappando nello stesso problema.

Per ora, l’unica soluzione funzionante sembrerebbe quella di dover resettare la console ai suoi valori di fabbrica. Sicuramente, tale azione è ben lontana dall’essere ideale. Sony dovrà preparare un hotfix il prima possibile.

@Treyarch can't download the PS5 version of Cold War. Simply says "queued for download". Please help. — cws (@cws_dp) November 13, 2020

@ATVIAssist Hi I am unable to access the PS5 version of the game. It's says queued for download but nothing works! pic.twitter.com/L9NopfnOVj — Sai Siddharth (@Super_Sidi) November 13, 2020