Xbox Series X e S segnano il più grande lancio delle console Microsoft

Per quanto Microsoft abbia faticato moltissimo per quasi un’intera generazione di console con Xbox One, ora la situazione sembra sia nettamente migliorata con Xbox Series X e S. Infatti, il lancio di questa nuova generazione di console corrisponde al più grande della storia delle console Microsoft.

Tramite il sito ufficiale, Microsoft ha proprio annunciato quanto detto sopra. Le vendite delle console next-gen hanno superato quella della scorsa generazione, almeno nelle prime 24 ore. Dal totale, il primo posto va a Series S con Microsoft che ha dichiarato che la sorella minore di Series X “ha la percentuale più alta di nuovi giocatori di qualunque console targata Xbox al lancio”.

Oltre a questi numeri, anche quelli dei giochi sono stati forniti. Più di 3500 titoli sono stati giocatoi tra Xbox Series X e S il giorno del lancio con opere di tutte le generazioni di Xbox. Inoltre, il 70% delle console vendute sono collegate a nuovi o già esistenti account Xbox Game Pass e, tale numero è sicuramente musica per le orecchie di Microsoft. Insomma, dopo lo strafalcione di 6 anni fa, Microsoft ha forse ritrovato la retta via in questa nuova generazione, anche se i primi problemi non tardano ad arrivare.

Thanks to you, we had our largest launch day in Xbox history.

More people are playing than ever before, and what’s better, we’re playing together.

We can’t wait for you to keep showing us the power of play: https://t.co/onflkwpMCD pic.twitter.com/rlQmcYaGB1

— Xbox (@Xbox) November 13, 2020