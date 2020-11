Classifica USA: parte benissimo Watch Dogs Legion!

L’industria del videogioco negli Stati Uniti sembra essere più in salute che mai, con l’ultimo report dell’NPD Group sulle vendite del mese di ottobre 2020 che ha rivelato come la spesa dgli americani per i videogiochi (compresi anche hadware e accessori) abbia raggiunto i 3.8 miliardi di dollari, e che ha stilato la classifica USA dei giochi più venduti.

Anche il dato periodico è da record, con l’industria che ha mosso, alla data del 31 ottobre, ben 37.5 milioni di dollari nel 2020, un dato che è destinato a salire con l’uscita delle nuove console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma che è comunque già migliore di quello dell’anno precedente.

Insomma un report che fotografa una situazione di estrema salute dell’industria dei videogiochi negli USA. Va notata anche la performance senza precedenti di FIFA 21, che, per la prima volta negli Stati Uniti, si piazza al primo posto nella classifica dei giochi più venduti. Al secondo posto di piazza invece Madden NFL 21, un risultato che non sorprende, visto il successo contrastato della serie in casa a stelle e striscie. Al terzo posto esordisce benissimo Watch Dogs Legion, le cui vendite sono state tracciate soltanto per tre giorni e gli hanno comunque guadagnato questa posizione in classifica.

Buoni anche i risultati di NHL 21, che ha vissuto il miglior lancio nella serie dall’epoca di NHL 16, uscito nel settembre del 2015, e Mario Kart Live Home Circuit, che è stato il titolo più venduto per le console Nintendo. Questa è la top-10 della classifica USA stilata da NPD Group:

FIFA 21 Madden NFL 21 Watch Dogs Legion NHL 21 Mario Kart Live Home Circuit Super Mario 3D All-Stars Animal Crossing New Horizons Star Wars Squadrons Call of Duty Modern Warfare 4 Crash Bandicoot 4 It’s About Time

Va comunque considerato che i dati relativi a Super Mario 3D All-Stars e Animal Crossing New Horizons non comprendono le vendite digitali.