Ame Digital sponsorizza paiN Gaming

L’organizzazione brasiliana di Esport paiN Gaming ha annunciato giovedì che l’app mobile Ame Digital fungerà da sponsor. L’accordo durerà un anno e il marchio verrà visualizzato sulle maglie e sugli stream dei team di League of Legends ( LoL ), VALORANT , Free Fire , Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) e Clash Royale di paiN.

Ame Digital è un’app della società Fintech Ame, che funge da metodo di pagamento in numerosi negozi online e offline in Brasile. L’app cerca di essere un hub di pagamento per i suoi utenti e ha un’area speciale dedicata al pubblico di gioco. Ame afferma che spera che la sponsorizzazione con paiN sia un modo per consolidare il marchio nel mercato degli Esport e avvicinare i fan del settore dei giochi.

Oltre alla visualizzazione del marchio sulle maglie e durante i live streaming, il vicepresidente commerciale di paiN Allan Fernandes afferma che Ame conterà sulle attivazioni esclusive del marchio da parte della squadra, e ogni giocatore delle formazioni sponsorizzate è disponibile per attività promozionali con lo sponsor.

Altri sponsor di paiN Gaming includono Coca-Cola , TIM Live , BMW , Tinder , il marchio di t-shirt Piticas, il produttore di dischi rigidi Western Digital e la banca BS2 .