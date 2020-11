Fall Guys: vendute 10 milioni di copie su Steam

Che con Fall Guys Mediatonic avesse fatto jackpot era una cosa chiara da tempo, ma forse nemmeno i più ottimisti tra i dirigenti del developer britannico avrebbero potuto immaginare quanto sarebbe stato enorme, praticamente sconfinato il successo di questo coloratissimo e chiassosissimo battle royale.

Uscito su PlayStation 4 e PC il titolo è stato un immediato successo di pubblico, tanto da raggiungere gli 8 milioni di giocatori sulla console di casa Sony e da vendere ben 7 milioni di copie entro il mese di agosto. Ma stando a un recente report di Unity, relativo alle vendite fatte registrare etro la fine del terzo trimestre finanziario del 2020 (il 30 settembre dunque), il successo di Fall Guys non ha fatto che aumentare. Sembra infatti che il gioco abbia venduto ben 10 milioni di copie complessive, di cui dunque 3 nel solo mese di settembre.

A settembre, del resto, un report di SuperData aveva chiarito come ci si aspettasse un ritorno di circa 185 milioni di dollari dalle vendite del titolo, il che rendeva Fall Guys il miglior lancio su PC dai tempi di Overwatch, nel 2016. Mediatonic ha saputo cavalcare benissimo questo successo, con una seconda stagione e anche un aggiornamento di mid-season che è servito a mantenere i giocatori affezionati al titolo.

E il developer non sembra volersi fermare: nei progetti c’è una stagione 3, un lancio per dispositivi mobili in Cina, ed è persino possibile che il gioco approdi su nuove piattaforme in un prossimo futuro. Per scoprire tutte le novità su questo e altri titoli, continuate a seguirci!