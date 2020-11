Ubisoft: attacco alla sede di Montreal, ci sono ostaggi!

Una ultim’ora che ha dell’incredibile arriva dal Canada, dove sembra che un gruppo di sospetti armato abbia fatto irruzione negli uffici di Ubisoft prendendo in ostaggio dozzine di persone. Alcuni report indicano che alcuni dipendenti siano riusciti a lasciare l’edificio, ma sarebbero ancora molte le persone imprigionate nella sede del gigante francese del videogioco.

La situazione è ancora poco chiara e le autorità, nel momento in cui si scrive, non hanno dato grandi conferme. In un tweet la giornalista di Cult MTL, Yara El Soueidi riferisce di aver saputo da una sua conoscenza al’interno di Ubisoft (che non è coinvolto nel rapimento in quanto al momento in smart working) che gli impiegati all’interno si stanno nascondendo sotto alle loro scrivanie.

In una dichiarazione rilasciata a IGN Ubisoft ha confermato che i suoi uffici sono sotto attacco e che l’azienda sta “lavorando con le autorità locali” per risolverla. La polizia di Montreal ha intanto pregato la popolazione di evitare il Boulevard Saint Laurent/Saint Viateur, sede di Ubisoft Montreal.

A quanto sembra da un ultimo aggiornamento, sarebbe stata avanzata una richiesta di riscatto. Per ogni ulteriore aggiornamento o notizia su questa terribile situazione continuate a seguirci!