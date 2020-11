Dragonball Super: annuncita la fine della saga di Moro

Dragonball Super si avvicina sempre di più alla conclusione di uno dei suoi archi narrativi più avvincenti e intensi, con la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica che ha messo i nostri eroi di fronte al potentissimo stregone Moro. Ma ora finalmente sembra che la saga sia vicina alla sua conclusione.

Shueisha ha infatti condiviso la data in cui questo arco narrativo del manga creato da Toyotaro come sequel del capolavoro di Akira Toriyama. Nella preview del capitolo 66 l’editore ha annuncato che la saga conoscerà la fine con il successivo capitolo 67, il che significa che la battaglia che vede contrapposti Goku e Moro, entrambi in grado di padroneggiare l’Ultra Istinto, terminerà nel numero del manga in uscita il prossimo 20 dicembre, fatti salvi altri possibili ritardi nella pubblicazione (qui invece trovate la tabella di marcia del manga nel 2021).

La saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica è andata avanti per due anni dopo l’uscita del film Dragonball Super Broly, portando avanti la storia del manga di Toyotaro con successo, anche senza un adattamento anime (che però, nonostante tutto, sembra un po’ più vicino). Ora anche questa saga, che ha saputo sorprendere e stregare i fan, giunge a conclusione, ma non disperate! Shueisha ha già annunciato che il manga non si concluderà qui, ma che ci sarà un nuovo arco narrativo successivo.

Contro chi vedremo impegnati i nostri eroi stavolta? Per scoprirlo dovremo aspettare. Intanto però preparatevi: la conclusione della saga di Moro sarà sicuramente spettacolare!