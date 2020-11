Jujutsu Kaisen: parla il produttore dell’anime rivelazione!

Jujutsu Kaisen sta diventando sempre di più un fenomeno nel mondo dell’animazione giapponese. L’anime, realizzato dallo studio MAPPA adattando il manga di Gege Akutami, è apprezzatissimo in patria, dove il pubblico lo considera la miglior serie di questo autunno 2020, e sembra che raggiungerà un successo straordinario anche in occidente.

La storia intrigante di Yuji Itadori e del suo viaggio alla ricerca delle venti dita della Maledizione che risiede nel suo corpo, ha appena iniziato a dipanarsi sugli schermi, ma l’anime non ci ha certo risparmiato scene emozionanti o sanguinose, e un grande merito va sicuramente a MAPPA, che sta vivendo un anno trionfale: oltre a Jujutsu Kaisen, infatti, lo studio è stato autore dell’anime rivelazione dell’estate, The God of High School, originale per Crunchyroll, e soprattutto ha prodotto la quarta stagione de L’attacco dei giganti, prossimo all’uscita in Giappone.

Dello straordinario successo di Jujutsu Kaisen ha voluto parlare anche un poduttore di Toho Animation, che ha affidato i suoi pensieri a una intervista rilasciata nel numero di dicembre di Animedia. Nelle sue risposte il produttore sottolinea come Jujutsu Kaisen sia continuamente nelle trending list dei social dopo l’uscita di ogni episodio, e che questo successo si deve soprattutto al duro lavoro del regista dell’opera Sunghoo Park, che è riuscito a trasformare un grande manga in una grande serie d’animazione.

Parole al miele dunque, per una serie che si candida seriamente a diventare il futuro del panorama degli anime shonen. Con alcuni tra i principali franchise che si stanno avvicinando alla loro conclusione o che addirittura sono già terminati, ci sarà presto un posto libero in più nel cuore dei fan per Jujutsu Kaisen!

Vi ricordiamo che la serie è disponibile sul servizio di streaming dedicato agli anime Crunchyroll!