Ubisoft sotto attacco terroristico? Era una farsa

La notizia scioccante di ieri, secondo cui la nota azienda videoludica canadese Ubisoft fosse sotto attacco, si è rivelata un semplice falso allarme. A quanto pare, CBC Montreal e Radio-Canada hanno citato fonti di polizia che confermano tutto ciò che è accaduto. La telefonata al numero di emergenza che ha scatenato il panico era una bufala. Molto probabilmente, questo è uno di quei pochi casi in cui noi tutti possiamo affermare di essere felici dinanzi ad un finto codice rosso.

Per chi non fosse a conoscenza dei fatti, il 13 novembre 2020 c’è stata una chiamata al numero della polizia locale. Secondo gli eventi narrati dall’autore, all’interno degli studi Ubisoft ci sarebbe dovuto essere un individuo armato con diversi ostaggi. Dopo molteplici aggiornamenti sui vari social, le forze dell’ordine hanno rassicurato tutti i fan della software house che non è stato trovato nessuno.

Tutto bene quel che finisce bene, insomma. Speriamo di non dover più assistere a situazioni di questo tipo. Non possiamo che essere felici, però, nello scoprire che gli autori di alcune delle franchise che hanno fatto la storia del Videogioco sono in perfetta forma. Aspettiamo con ansia tutti i prossimi contenuti ludici che creeranno nel futuro e, chissà, magari un giorno potremo assistere proprio alla nascita di un’opera interattiva che narra di questo episodio.