Steam beta aggiunge il supporto per il DualSense

La nuova beta del client di Steam ha appena aggiunto il supporto per il DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5. I dettagli dell’update note spiegano nello specifico com’è stato adattato il gamepad innovativo, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.

Sfortunatamente, tutte le sue feature peculiari come i trigger adattabili non sono ancora rese disponibili. Tuttavia quel “non ancora” rappresenta un barlume di speranza per tutti quei giocatori Steam che hanno intenzione di provare in prima persona le funzionalità innovative che la periferica porta con sè. D’altro canto, il joystick targato Xbox Series X dispone già di compatibilità completa.