Among Us è il titolo mobile più scaricato di ottobre

A quanto pare, il successo di Among Us non cessa a svanire nonostante siano passati diversi mesi dalla sua riscoperta da parte della community. A conferma di ciò, la fruizione di InnerSloth si è confermata ancora una volta come il titolo più scaricato del mese di ottobre. L’analisi dei dati è stata redatta da Sensor Tower.

Approssimativamente, i download ammontano a circa 75 milioni. Lo Stato dell’India occupa il 15% delle registrazioni totali, confermandosi come uno dei Paesi in cui i titoli mobile sono i più diffusi. Insomma, il fatto che Among Us su smartphone sia gratuito di certo ha aiutato, ma il concept di gioco si è rivelato autore della sua rilevanza.