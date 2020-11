MSI: trovata possibile soluzione per giocare a 1440p su PS5

La celebre azienda del settore tecnologico MSI si è confermata ancora una volta come una dei leader del settore. La società avrebbe infatti trovato una possibile soluzione al mancato supporto della risoluzione 1440p di PS5. Come riportato da Wccftech, la corporazione avrebbe intenzione di aggiungere un input “Game Mode” su una selezione di monitor, il quale risolverebbe il problema.

In pratica, l’entrata video consentirebbe un downscaling della risoluzione da 4K, qualità originale dei display, fino a quella in oggetto. Di seguito, vi elenchiamo la lista dei prodotti MSI che sarebbero in grado di offrire questa feature: