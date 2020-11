Sackboy A Big Adventure: un filmato con i doppiatori del gioco

Sackboy è tornato questi giorni, in un esclusiva delle console Sony, con Sackboy A Big Adventure. Nelle ultime ore sui canali social PlayStation è stato pubblicato un filmato in cui a parlare sono i doppiatori Dawn French e Richard E. Grant, mentre descrivono il processo per dare vita ai personaggi di Scarlet e al cattivo Vex.

Sackboy A Big Adventure è uno dei titoli di lancio di PlayStation 5 ed è disponibile anche su PlayStation 4. Se ne volete sapere di più di cosa ne pensiamo, potete dare un occhiata alla nostra recensione testata su PS5.