Atelier Ryza 2: un evento per mostrare la statua di Ryza a grandezza naturale

Koei Tecmo ha annunciato un interessante evento sul suo JRPG Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Seguendo l’esempio del primo gioco della serie, anche il nuovo riceverà la sua statua a grandezza naturale di Ryza.

La statua originale che ritrae Ryza ha debuttato per la prima volta al Tokyo Game Show 2019, dove si è rivelata molto popolare tra i visitatori. Una tiratura limitata di copie è stata messa in vendita a un prezzo decisamente elevato (l’equivalente di 25 mila euro, più o meno).

Wonderful Works ha prodotto la statua originale, ma anche una versione molto più piccola e decisamente più abbordabile. Ora stanno lavorando a una nuova figure per Atelier Ryza 2 e alla nuovissima statua in scala 1: 1 che rappresenterà il nuovo look della protagonista del JRPG.

Secondo l’annuncio, la nuova statua sarà svelata il 28 novembre al Sofmap Akiba Amusement Building. L’evento riunirà il producer del gioco Junzo Hosoi, il CEO di Wonderful Works Kazuyoshi Ito e il cosplayer ufficiale di Ryza, Moe Iori.

Vi ricordiamo che Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy sarà disponibile qui in Europa dal 29 gennaio 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch