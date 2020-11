The Wandering Village: la campagna Kickstarter si chiude con oltre 150 mila euro

Nelle scorse ore è terminata la campagna crowdfunding di The Wandering Village, simulatore city building sviluppato dal team svizzero Stray Fawn Studio. Arrivato su Kickstarer il 13 ottobre, ci sono volute meno di 24 ore per raggiungere l’obiettivo minimo posto a 30 mila euro. In questo mese i fondi raggiunti hanno superato i 150 mila euro (155.964 per la precisione), raggiungendo diversi stretch goal.

Queste le caratteristiche del gioco:

The Wandering Village è un simulatore city building. In un mondo in cui piante misteriose si stanno diffondendo su tutta la terra, emettendo spore tossiche mentre crescono, un gruppo di persone cerca rifugio sul dorso di una creatura gigante ed errante che chiamano “Onbu”.

Diventa il loro leader, costruisci il loro insediamento e forma una relazione simbiotica con la creatura per sopravvivere insieme in questo mondo post-apocalittico ostile ma bellissimo che ora ti circonda.

Costruisci un villaggio sul dorso di una creatura gigante

Coltiva varie piantagioni

Invia missioni di foraggiamento per raccogliere risorse rare

Sopravvivi a una varietà di biomi ed eventi diversi

Costruisci una relazione con un gigante e influenza le sue azioni

Gameplay ispirato all’ecologia / biologia

Mix unica di grafica 2D disegnata a mano e animata a mano

Al momento l’uscita è prevista per PC, con un accesso anticipato per il quarto trimestre del 2021 ed un uscita ufficiale per il quarto trimestre 2022.

Un altro interessante titolo ora su Kickstarter, sponsorizzato anche dagli stessi sviluppatori di Stray Fawn Studio, è My Time at Sandrock, sequel di My Time at Portia.