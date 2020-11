Call of Duty Warzone: 120 fps su Series X ma non su PS5

Una delle feature più attese dalla maggior parte dei fan che già hanno o avranno magari a breve, una console next-gen, è il supporto ai 120 fps. Sarebbe utopico, però, aspettarsi che tutto vada liscio. Almeno vedendo Call of Duty Warzone, su PlayStation 5.

Infatti, Activision ha pubblicato un aggiornamento per il battle royale FPS di successo e, senza avvertimento alcuno, i giocatori su Xbox Series X hanno pian piano iniziato a notare qualcosa di diverso. Così, come se niente fosse, la console Microsoft ha raggiunto i 120 fps su Warzone. E PlayStation 5 allora?

Digital Foundry, come suo solito, ha testato con mano le cose e, effettivamente, ha confermato che se su Series X il framerate si aggira tra i 100 e 120, su PlayStation 5 è invece rimasto ancorato ai 60. Questo vale sia per Call of Duty Warzone che per Modern Warfare. Forse, per la console Sony, ci vorrà un vero e proprio porting e, come potete vedere anche qui, la cosa è comune ad altri titoli.