Golden Joystick Awards 2020: ecco tutti i candidati di quest’anno

Come ogni anno, quando ci si avvicina alla conclusione di esso, ecco che spuntano gli “Oscar” dei videogiochi. Vuoi che siano sotto nomi differenti ma, tutto sommato, a quello corrispondono. Negli ultimi giorni dell’anno, parliamo di fine novembre e inizio dicembre, ci sono principalmente due grandi eventi. Questi sono il Golden Joystick Awards e il The Game Awards.

Mentre il secondo si terrà tra poco meno di un mese, il primo si sta per affacciare e, come da calendario, ha esposto i suoi finalisti per uno dei premi più prestigiosi nel nostro amato settore, quello videoludico. Qui sotto vi riportiamo la lista dei candidati, tra i quali si troverà, alla fine il vincitore.

Animal Crossing New Horizons

The Last of Us Part II

Final Fantasy 7 Remake

Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings 3

Fall Guys

Hades

Half-Life Alyx

Death Stranding (PC)

Assassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Demon’s Souls Remake

Ghost of Tsushima

Ori and the Will of the Wisps

Factorio

Spelunky 2

F1 2020

Yakuza Like a Dragon

Doom Eternal

Genshin Impact

Come potete vedere, i titoli in questione sono dei veri e propri colossi usciti in questo anno fiscale. Si possono anche vedere titoli di lancio per PlayStation 5 come Demon’s Souls, così come titoli più di “nicchia”, l’ottimo Hades ad esempio o Crusader Kings 3 della Paradox.

Immancabili The Last of Us Part II e Final Fantasy VII Remake tra i grossi, come Doom Eternal e Yakuza Like a Dragon. Insomma c’è tanta carne al fuoco e, qualora voleste votare, vi basta seguire queste semplici indicazioni. Dovrete andare a questo link, inserire la vostra mail e dare la vostra, singola, preferenza. Infine, potrete gustarvi la diretta streaming alle 22.00 italiane il giorno 24 novembre sul canale Twitch. Allora, per chi voterete in questi Golden Joystick Awards 2020? Fatecelo sapere!