Destiny 2 Oltre la Luce: Guida a come salire velocemente di potere

Con la pubblicazione di Destiny 2 Oltre la Luce, la nuova espansione dello shared world shooter targato Bungie, attualmente acquistabile sui digital store su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, l’azienda sta mettendo a dura prova diversi giocatori, i quali sono impegnati al momento a sessioni di grinding per salire più in fretta possibile di potere, elemento indicativo legato alla progressione del proprio guardiano usufruendo delle armi e armature con uno specifico livello d’attacco e difesa. Questo venne implementato in Destiny Re dei Corrotti e migliorato ulteriormente con Destiny I Signori del Ferro, dove venne poi trasposto in una versione più completa nella attuale iterazione. Nella guida in questione vi daremo diversi consigli su come progredire rapidamente i vostri personaggi, dandovi modo al raggiungimento del livello potere che vi permetterà di essere pronti al nuovo Raid in arrivo dal 21 novembre: La Cripta di Pietrafonda, attività decisamente ostica la quale sarà possibile affrontare con una squadra composta esclusivamente da 6 Guardiani.

Completate la campagna

Questo è uno dei consigli che potrebbero rivelarsi scontati, ma non lo sono affatto poiché diversi giocatori non portano a compimento la trama principale. Però, tornando a noi, se porterete a termine la storia di Destiny 2 Oltre la Luce, sconfiggendo Eramis e i suoi scagnozzi fidati, progredirete velocemente e anche tanto, arrivando al desiderato soft cap e procedere con le restanti modalità per rendere più forte il vostro Guardiano.

Fate gli eventi eroici

Come vi abbiamo appena detto, completare la campagna permetterà ai giocatori di progredire il proprio punteggio, ma ciò non basta, anche perché vi troverete dinanzi a delle missioni che richiederanno un alto livello insieme anche ad alcuni nemici. Per riuscire a raggirare questo ostacolo andate a fare anche gli eventi sparsi nel mondo di gioco, e se qualora riscontraste delle difficoltà con quelli presenti su Europa, tale attività potrà essere completabile pure su Nessus, Riva Contorta, Città Sognante e Zona Morta Europea. Però, dato l’alto numero degli eventi a disposizione, è meglio se vi recaste su Nessus o sulla Zona Morta Europea.

Prendete le taglie dai vari NPC

Uno degli aspetti fondamentali del titolo è quello di portare a termine le taglie. Quest’ultime saranno diverse tra i vari NPC, come Zavala, Lord Shaxx, Ramingo e tanti altri, le quali vi garantiranno dei punti esperienza che potrete usufruire per far salire il Pass Stagionale e ottenere del bottino leggendario o raro. Inoltre, alcune di esse andranno necessariamente riscattate poiché solo in questo maniera potrete mirare ad un cap più alto con il vostro Guardiano, quindi prendete le taglie e portate a compimento le sfide settimanali presenti nella Torre.

Completate Assalti e Cala la Notte

Un’altra via per poter progredire con il vostro livello potere sarà quella di portare a termine gli assalti, attività cooperativa a 3 giocatori presente sin dal primo Destiny. L’attività in sé vi permetterà non solo del bottino decisamente alto per raggiungere il soft cap, ma se ne compirete 3 una volta superato il 1200, verrete ricompensati con un armamento di punta. Ebbene sottolineare i Cala la Notte, versione più difficile degli assalti normali che, a seconda del livello di difficoltà scelto, potrete portare a compimento una sfida decisamente succosa, la quale vi ricompenserà con dell’armamento potente grado 1. Inoltre, come se non bastasse, è possibile sfruttare anche l’armamento di punta ma solo ed esclusivamente se la squadra raggiungerà un punteggio pari a 100.000 punti, grazie al quale aumenterà a dismisura nei livelli più difficili.

Cimentatevi in Azzardo

Anche la modalità Azzardo è decisamente remunerativa in termini di progressione del proprio Guardiano, modalità introdotta in Destiny 2 I Rinnegati, e che ha avuto diverse modifiche da allora. Ritornando al succo del discorso, prendete le taglie, soprattutto quelle settimanali e cimentatevi nella modalità del Ramingo, così facendo otterrete dell’armamento alto, anche perché è una delle sfide presenti in torre, quindi potrete fare vostro diverse armi o armature in poco tempo. Inoltre, anche se aveste finito le taglie a disposizione, ricordatevi che su Azzardo c’è un sistema di ranking, dove se quest’ultimo verrà alzato dalle vittorie portate a casa dal giocatore vi fornirà ulteriormente dell’equipaggiamento succoso.

Buttatevi nel Crogiolo

Sicuramente il Crogiolo è uno dei temi più caldi per quanto riguarda Destiny 2, soprattutto con l’introduzione della Stasi, ma di questo ne parleremo in un altro momento. Lo stesso discorso che ho detto per Azzardo vale anche qui, quindi prendete le taglie e salite con il vostro rank, ma con un’unica differenza che, scalando di classifica nelle competitive, il bottino sarà ancora più alto, fornendovi in poco tempo dell’equipaggiamento alto di potere, ma dovrete essere pronti e preparati al tutto poiché i giocatori che incontrerete non avranno pietà per voi.

Prendete gli Engrammi Eccelsi

Anche se quest’ultima è dettata dalla componente aleatoria del gioco, prendere gli Engrammi Eccelsi e decriptarli dal vostro criptarca Rahul vi garantiranno un boost potere fondamentale. Queste potranno essere ottenute da tante attività, come gli Assalti, Cala la Notte, Azzardo, taglie, Crogiolo e quant’altro. Quindi, fate a mente di ciò che vi ho appena detto e sperate che la Dea della fortuna sia dalla vostra parte.

Aiutate il vostro Clan con Hawxthorne

Un altro passo importante per progredire in Destiny 2 Oltre la Luce è relativo al contributo al proprio clan. Difatti, grazie ad Hawxthorne sarà possibile dare una mano ai vostri compagni grazie alle taglie offerte da quest’ultima. Inoltre, nella sezione apposita del vostro clan visibile nell’interfaccia del vostro inventario, ci saranno diverse modalità evidenziate che, se portate a termine, vi forniranno degli engrammi leggendari decisamente alti e la strada al potere sarà estremante più facile e soft.

Livellate con tutti e tre i personaggi

Ultimo passo, ma decisamente uno dei più importanti e longevi, e portarvi su anche con gli altri personaggi rimanenti. Non importa se per caso le altre classi non vi piacciano o siete troppo pigri per non cambiare character, se progredirete anche con gli altri guardiani potrete salire con una velocità a dir poco disarmante, soprattutto se qualora aveste seguito tutti i consigli che vi abbiamo riportato.

Questi erano i nostri consigli su come salire di potere su Destiny 2 Oltre la Luce. Noi vogliamo anche sapere la vostra se tali suggerimenti si sono rivelati fondamentali. Infine, ci tengo a ribadire che, da martedì, saranno introdotti nuovi contenuti e non solo, i quali potranno dare altre alternative su come progredire con il vostro livello di potere.