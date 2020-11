Fall Guys incontra Untitled Goose Game grazie alle nuove skin

Mediatonic, sotto l’ala protettrice di Devolver Digital, continua ad aggiungere contenuti per il proprio battle royale di successo. Parliamo ovviamente della hit estiva Fall Guys che, dopo qualche mese, continua a fare ottimi numeri.

Dopo il grande successo acclamato poco tempo fa, in merito alle 10 milioni di copie vendute, il titolo continua a far parlare di sé in altri ambiti. È ormai risaputo che uno dei modi per portare avanti l’opera, è includere nuovi contenuti che arrivano da altri titoli. Questa volta, è il turno del crossover con Untitled Goose Game, dopo quello fatto con Godzilla.

La nuova skin si divide, come sempre, in due parti distinte. Una metà superiore e l’altra inferiore. Ogni pezzo del costume costa cinque corone ciascuno, vi converrà quindi risparmiare qualcosina dal Pass per poter dar battaglia nei costumi di un’oca.

Attenzione però. Potreste dovervi affrettare per ricevere il vostro personalissimo cosume da oca, visto che, come menzionato sul tweet, sarà disponibile per i “prossimi pochi giorni”, ergo per un tempo limitato. Non c’è una data specifica ma vi consigliamo di iniziare al più presto per non perdere l’occasione di ottenerlo.