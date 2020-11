Resident Evil 3 e l’uso del DualSense di PS5 per la salute di Jill

Coloro che hanno messo mani su PlayStation 5, si sono ritrovati con quel gioiello di tecnologia che è DualSense. Il nuovo controller interamente targato Sony per la propria console di nuova generazione, porta con sé tantissime novità in ambito tecnologico che vanno, di conseguenza, ad impattare sull’esperienza dei giocatori. Nelle ultime ore, girano varie prove del fatto che su Resident Evil 3 il nuovo pad utilizzi i propri LED per indicare la salute di Jill Valentine.

Proprio come potete vedere qui sotto, in calce, le immagini parlano chiaro. In base alla salute della protagonista, costretta ad affrontare orde di zombi, i LED si coloreranno diversamente. Dal verde al rosso. Questo non è l’esatto esempio di qualcosa di “nuovo” a dirla tutta ma fa sicuramente piacere vedere anche queste piccole chicche, capaci di dare qualche soddisfazione.

Non è qualcosa di nuovo perchè, come molti ricorderanno, su PS4 la feature già era esistente ma, vista la posizione in cui i LED si trovavano e data una maggiore opacità del tutto, non era semplice vederli, tanto meno era l’esperienza generale che ne scaturiva. Sicuramente, ora, tale caratteristica sarà più apprezzata e perchè no, forse anche richiesta. Vi ricordiamo che Resident Evil 3 è disponibile sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, S, tramite retrocompatibilità.