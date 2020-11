PUBG Mobile Copa América Poco 3X inizierà il 21 novembre

Un totale di 25 squadre di PUBG Mobile del Sud America si sfideranno nel torneo Copa América Poco X3 il 21 novembre.

Otto squadre proverranno dal Brasile mentre le restanti 17 proverranno dalla regione latinoamericana. I nomi delle squadre non sono stati ancora annunciati, ma il video teaser ha accennato agli streamer che vi partecipavano. Si giocheranno cinque partite per decidere i campioni. Ha un montepremi di $ 7.000 insieme ad alcuni prodotti Xiaomi che verranno dati ai concorrenti.

Il torneo sarà trasmesso in live streaming sui canali Twitch di PUBG Mobile in portoghese e spagnolo . La competizione inizierà alle 15:00 CT del 21 novembre. I fan che si sintonizzano sulla Copa America avranno anche la possibilità di vincere lo smartphone Poco X3.

Get hyped for the Copa América Poco 3X tournament on 11/21, 6 PM (GMT-3) / 1pm PST @brPUBGMOBILE

Tune in here:

Portugese: https://t.co/WdmXWJyVtU

Spanish: https://t.co/Ycd30oNeLI pic.twitter.com/8BOuIsNB1Q

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) November 14, 2020