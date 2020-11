Guild Esports squalificato da VALORANT First Strike Europe

L’organizzazione di Esport con sede a Londra sostenuta da David Beckham – Guild Esports – è uscita anticipatamente da VALORANT First Strike Europe.

Dovevano giocare oggi contro i Ninja in Pijamas nei playoff del First Strike Europe, ma hanno subito una perdita di mappa contro G2 a causa di un bug exploit.

Ciò significava che G2 ha preso il loro posto e ora giocherà invece NiP.

Il conduttore britannico James Banks ha spiegato la situazione in streaming qui , e il creatore di contenuti e casterRyanCentral ha pubblicato quanto segue su Twitter:

Even though @guildesports beat @G2esports yesterday, G2 will move on through to the QF to face @NiPGaming

Guild DQ’d? Another embarassing blow for EU FS pic.twitter.com/KYdJKWXtvz

— RyanCentral | HITSCAN (@RyanCentral_) November 14, 2020