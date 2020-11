Riot Games e “l’ispirazione” di Seraphine

Seraphine potrebbe far girare la testa per tutte le giuste ragioni in League of Legends; Tuttavia, l’ultima aggiunta all’arena di battaglia multiplayer online si è trovata nel bel mezzo di una tempesta mediatica poiché un fan afferma che il personaggio è basato su di lei.

Con i suoi vibranti capelli rosa e le sue caratteristiche distintive, Seraphine è unica quanto loro in termini di Champions. Se un personaggio di fantasia fosse basato su di te, siamo abbastanza sicuri che lo sapresti – ma quando si tratta di “Stephanie”, pensa che il personaggio le abbia rubato la somiglianza.

Pubblicando su Medium , Stephanie ha spiegato il suo viaggio personale e perché Seraphine è una nuova arrivata problematica a LoL . Il nocciolo della questione risale alla breve relazione di Stephanie con un dipendente di Riot Games nel 2019. È fiduciosa che questo abbia portato la sua somiglianza a essere utilizzata per creare la principessa pop K/DA.

Some people have pointed out League’s newest champion, Seraphine, and mentioned how similar she is to me. I’m uncomfortable with the similarities and I believe she might have been based on me. THREAD [1/?]https://t.co/LX83mAHoZW — step (@step_nie) November 12, 2020

Nella lunga storia, Stephanie ha parlato della sua relazione con “John”. Ha spiegato, la coppia aveva un amore reciproco per LoL , mentre John ha inventato idee sulla skin ispirate a Stephanie per il suo personaggio preferito, Ahri. Ha detto di aver visitato lo studio di Riot Games e di aver ricevuto disegni di se stessa nei panni di Ahri, che ha detto essere “strano”.

Ha continuato a sostenere che John voleva che lei fornisse la voce per un progetto top-secret che pensa fosse Seraphine. Nonostante lei e John si separassero, Stephanie ha detto di essere rimasta scioccata nel vedere la rivelazione di Seraphine (che era anche lo stesso giorno del suo compleanno). Stephanie ha detto:

Non appena ho visto che aspetto aveva e ho capito che sarebbe diventata una campionessa della Lega , ho iniziato a scorrere i suoi account, completamente fuori di testa. Le mie preoccupazioni sono cresciute e il mio cuore affondava sempre di più ad ogni post

Stephanie ha continuato sottolineando come molte delle sue pose sembrano corrispondere a Seraphine e come pensa che il suo gatto sia stato l’ispirazione per quella di Seraphine. Invece di dare la colpa alla porta di John, sta invece indicando Riot. Ha concluso:

È un’idea bizzarra, ma se ci pensi più da vicino, l’idea di un team di marketing in qualche ufficio a Los Angeles che cerca di vendere un prodotto inventando le cose più ~ riconoscibili ~ e commerciabili da twittare del racconto di una “ragazza” che guarda caso mi somiglia, parla come me, suona come me e disegna come me? Mi fa solo schifo.

Nonostante non abbia “alcun modo per provare in modo definitivo” Seraphine è basata su di lei, Stephanie è fedele alla sua storia. Ma c’è di più in questa storia contorta? Le accuse di Stephanie hanno catturato l’attenzione di Riot Games, che ha ora rilasciato una dichiarazione in merito.

I found out the lead director based Seraphine off his fiancé.

The man in this woman’s bio was a senior designer of Seraphine.https://t.co/SDyLkrjmZl — Azir☄️☽ (@SerinusSpace) November 12, 2020

Nonostante alcuni pensino che ci siano molte cose nelle affermazioni di Stephanie, Riot sostiene che non sta succedendo nulla di spiacevole. Un portavoce di Riot ha detto a PC Gamer :

Seraphine è stata creata in modo indipendente da Riot Games e non era basata su alcun individuo. Inoltre, l’ex dipendente Stephanie si riferisce a aver lasciato Riot più di un anno fa e ricopriva un dipartimento e un ruolo che ha nessun input di sorta nel processo di design creativo

A ottobre, il progettista di gioco senior Jeevun Sidhu ha affermato che sua moglie era la principale influenza per Seraphine. Inoltre, il mese scorso, l’avvocato di Stephanie ha inviato una richiesta legale a Riot Games. La difesa ha detto che l’affermazione di Stephanie “manca di merito” e ha invitato la sua parte a “discutere ulteriormente i fatti”. Mentre Stephanie pensa che Seraphine sia basata su di lei, Riot si attiene alle sue armi ed è irremovibile che questa sia solo una semplice coincidenza.