Demon’s Souls: una nuova porta nascosta nel remake?

Tra i titoli di lancio della attesissima console next-gen di Sony, PlayStation 5, spiccava sicuramente il remake di Demon’s Souls. Il grande successo RPG di FromSoftware e SCE Japan uscito originariamente per PlayStation 3, è pronto a tornare con una grafica enormemente migliorata per farci innamorare di nuovo (qui la nostra recensione).

A quanto pare però il nuovo titolo per console next-gen non è la semplice riproposizione della stessa storia. Sembra infatti che FromSoftware abbia voluto inserire qualche elemento nuovo per regalare qualche brivido in più ai suoi giocatori. Infatti, stando a quanto notato da alcuni giocatori, tra cui l’utente Twitter @VaatiVidya, sembra infatti che ci sia una nuova porta chiusa da un lucchetto che nella versione originale del gioco non era presente. La porta si trova nell’Arcipietra del Cavaliere della Torre, nota anche come Mondo 1-3, alla quale si accede soltanto dopo aver sconfitto il Cavaliere della Torre, enorme guardiano del palazzo di Boletaria, alto sei metri e armato di lancia e scudo, dietro un muro illusorio nascosto tra gli stretti corridoi.

Non è ancora noto cosa si celi dietro questo nuovo, inatteso ostacolo, ma un utente su Reddit, grazie all’uso del Photo Mode messo a disposizione dal gioco, sembra aver scoperto che la porta conduca a una balconata dove si trova il corpo di un soldato morto, sul quale sarà possibile trovare un oggetto.

Demon’s Souls è già disponibile per PlayStation 5, ma qui in Italia bisognerà ancoa aspettare il 19 novembre per poter giocare al remake del celebre RPG di FromSoftware. Sarà quella infatti la data d’uscita della console next-gen di casa Sony nel nostro paese. Siete pronti a tornare nel regno di Boletaria per combattere orde di demoni e incontrare il vostro destino in una delle più grandi avventure della storia videoludica? Preparatevi, Uccisori di demoni, Demon’s Souls sta tornando!