PlayStation 5: i nostri consigli per le TV per tutte le tasche

PlayStation 5 sarà disponibile in Italia tra pochi giorni (il 19 novembre 2020) e con essa tutti i nuovi titoli dalle performance grafiche strabilianti. Tuttavia, senza una buona periferica video non possiamo di certo godere pienamente delle nuove implementazioni della next-gen di console. Ecco perché noi di GamesVillage abbiamo deciso di elencare tre proposte che potrebbero fare al caso vostro durante le vostre sessioni di gioco. Andremo a spulciare l’opzione low budget che crediamo possa risultare in un ottimo compromesso, passando per un televisore di fascia medio-alta, fino al top di gamma indiscusso che dispone di ogni feature possibile ed immaginabile ad oggi.

Bisogna fare un piccolo passo indietro, però, e considerare la nostra linea di consiglio. Lo sappiamo tutti che PlayStation 5 è in grado di supportare la definizione 8K ed un refresh rate di ben 120Hz. Ma sarà mai possibile combinare entrambe le cose? Ci dispiace dirlo, ma la risposta è no. Diverse opere interattive, come lo stesso Demon’s Souls, arrancano a mantenere i 30 fps stabili se decidiamo di incanalare il massimo della potenza nel comparto visivo. Inoltre, ad oggi esistono pochissime opzioni che comprendono la risoluzione in oggetto e, ovviamente, parliamo di costi inaccessibili. Ecco perché abbiamo pensato di “mantenerci” sui 4K e 120 hertz.

PlayStation 5 miglior QLED: Samsung QLED 4K Q95T

In generale, crediamo che la TV Samsung QLED 4K Q95T sia il ponte di mezzo perfetto tra performance e prezzo più o meno basso. Le caratteristiche del monitor parlano da sole: risoluzione 4K, HDR, input HDMI 2.1 con la cosiddetta “Game Mode”, 120Hz e 100% di volume colore Quantum Dot. Il prezzo del prodotto parte da 1459 euro. Di certo non male per una soluzione da ben 55 pollici e che, tra le tante cose, supporta anche la tecnologia FreeSync di AMD. Nel caso in cui vogliate saperne di più, abbiamo anche scritto un articolo nel dettaglio per questa periferica video.

PlayStation 5 l’economico: LG NanoCell AI Serie Nano80

La TV LG NanoCell AI Serie Nano80 è una vera e propria manna dal cielo per tutti i giocatori che fremono dalla voglia di provare il 4K, ma che sfortunatamente non hanno la disponibilità economica per farlo. Non lo neghiamo, molte delle feature interessanti, come G-Sync. Tuttavia, dispone della tecnologia NanoCell e del supporto HDR, la cui è in grado di migliorare la resa visiva dei colori su schermo. Inoltre, grazie alla funzionalità VRR, il refresh rate dello schermo si adatterà al framerate del titolo di cui state fruendo. Ovviamente, dispone di un’entrata HDMI 2.1, risultando adatta alla nuova PlayStation 5. Il bello è che potrete avere tutto ciò a partire da soli 550 euro, in base alle dimensioni che sceglierete. Non male, vero?

PlayStation 5 la consigliata dalla casa madre: Sony AG9 MASTER Series

Siamo arrivati alla fine della nostra lista dei consigli e, ovviamente, non poteva mancare la migliore soluzione per PlayStation 5. La stessa casa produttrice della console ha consigliato l’acquisto di una TV Sony modello AG9 MASTER Series. Oltre ad un’affinità migliore tra i due hardware, non possiamo che dare ragione alla corporazione giapponese. Le specifiche tecniche parlano chiaro: pannello OLED per una resa visiva ai massimi livelli, risoluzione 4K ed un refresh rate fino a 120Hz. Il processore X1 Ultimate, tra le tante cose, dispone del Pixel Contrast Booster, il quale migliora in maniera esponenziale la qualità dell’immagine. Non solo video, ma anche audio in questa proposta. Il sistema Acoustic Surface Audio+ vi regalerà sessioni di gioco uniche. Se, oltre ai videogiochi avete intenzione di sfruttare la televisione per guardare serie TV e film, allora c’è la Netflix Calibrated Mode, per assicurarvi la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Dulcis in fundo, è presente il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato fino al celebre Dolby Vision. Il prezzo dello schermo parte da 2349 euro.

